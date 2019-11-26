Son Dakika Haberleri: Silopi'de'ki ortak operasyonda 2 ton patlayıcı madde, 1 antitank mayını, 300 elektirikli fünye ele...
Son Dakika Güncel Silopi'de'ki ortak operasyonda 2 ton patlayıcı madde, 1 antitank mayını, 300 elektirikli fünye ele... - Son Dakika

Silopi'de'ki ortak operasyonda 2 ton patlayıcı madde, 1 antitank mayını, 300 elektirikli fünye ele...

6 saat önce

Silopi'de'ki ortak operasyonda 2 Ton Patlayıcı Madde, 1 Antitank Mayını, 300 Elektirikli Fünye ele geçirildi.

Silopi'de'ki ortak operasyonda 2 Ton Patlayıcı Madde, 1 Antitank Mayını, 300 Elektirikli Fünye ele geçirildi

Silopi'de'ki ortak operasyonda 2 ton patlayıcı madde, 1 antitank mayını, 300 elektirikli fünye ele...

Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:25 Kaynak: DHA
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