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Silopi'de'ki ortak operasyonda 2 ton patlayıcı madde, 1 antitank mayını, 300 elektirikli fünye ele...
6 saat önce
Silopi'de'ki ortak operasyonda 2 Ton Patlayıcı Madde, 1 Antitank Mayını, 300 Elektirikli Fünye ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:25 Kaynak: DHA
Silopi'de'ki ortak operasyonda 2 Ton Patlayıcı Madde, 1 Antitank Mayını, 300 Elektirikli Fünye ele geçirildi
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