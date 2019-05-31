Silopi'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde Kıbrıs
Barış Harekatı'na katılan 27 gazi için madalya ve berat tevcih töreni yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, harekata katılan gaziler için hazırlanan madalyalar gazilere verildi.
Silopi Koç İlk ve Orta Okulunun konferans salonunda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Yapılan konuşmaların ardından 27 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.
Törene Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Piyade
Yarbay Levent Sunay, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru
, İlçe Jandarma
Komutanı Cem Yalçın, Kaymakamlık
Yazı İşleri Müdürü Abdurrahman Tarandır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Ökten, Silopi Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Eren
, gaziler ve yakınları katıldı.