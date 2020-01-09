Silopi'de kış lastiği denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silopi'de kış lastiği denetimi - Son Dakika

Silopi'de kış lastiği denetimi

7 saat önce

Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Silopi'de kış lastiği denetimi, System.String[]

Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.


Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında araç sürücülerine kış yolculuklarında güvenli seyahat edebilmeleri için temel trafik kuralları ve kış lastiği kullanma konusu hakkında bilgilendirme yapıldı. Özellikle uzun yolculuk yapan şoförlerin dikkatli olması hususunda uyarıda bulunan ekipler hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.


Araç şoförleri de yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği personellerine teşekkür etti. - ŞIRNAK

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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