SİLOPİ'DE KIZ ÖĞRENCİLERİN SAÇ BAKIMLARINI GÖNÜLLÜ KUAFÖRLER YAPTI - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 'Kardelenler Buluşuyoruz Dünyayı güzelleştiriyoruz' projesi kapsamında gönüllü kuaförler köy okullarında kızların saç bakımlarını yaptı.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen Kardelenlerle Buluşuyoruz Dünyayı güzelleştiriyoruz? projesi kapsamında ilçedeki 8 köy okulunda okuyan 450 kız öğrencinin saç bakımı ve kesimi gönüllü öğretmenlerce ücretsiz olarak yapıldı. Bir kurs eğitmeni ve 16 gönüllü kuaför tarafından Ortaköy İlkokulu ve Ortaokulunda kız öğrenciler ile biraya gelindi. Okulun bahçesinde açık havada kurulan sandalye ve masalardan yapılan düzende kız öğrencilerin saçlarına fön, kesim, düzleştirme ve bakımları kuaför ortamındaki gibi yapıldı. İlk kez saç bakımı yaptıranların yanı sıra ilçe merkezinden uzak olması nedeniyle kuaföre gidemeyen kızlar saç bakımı yapmanın sevincini yaşadı.

Saç kesimi yapan kız öğrenci Babet Binici, Ablalarımız saçlarımızı güzelce kestirdi. Model yaptırdık. Çok sevindik. Saçlarımızı hep evde yaptırıyorduk. Kuaföre gidemiyorduk. Herkesin emeğine sağlık. Minnettarız? dedi.

Çok Amaçlı Toplum Merkezi Müdiresi Mihriban Bilen, 'Köyde yaşayan kızlarımızın çoğunun imkanı olmayabilir. O yüzden bizde onlar gelemiyorsa biz gidelim dedik. İstedikleri saç bakımı hakkında hem bilgi verdik hem de istedikleri işlemleri gerçekleştirdik' dedi.