Silopi'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hastane ve okullar dezenfekte edildi.

Silopi ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbir çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Silopi Devlet Hastanesi'nde koronavirüs salgınına karşı poliklinikler, hasta bekleme salonları, servisler, koridorlar ve merdivenler dezenfekte edildi.

Öte yandan özel eğitim kurumlarında da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Okullardaki masa, sandalye, ortak kullanım alanları gibi bir çok nokta ekipler tarafından dezenfekte edildi.