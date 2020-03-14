Silopi'de koronavüris tedbirleri - Son Dakika
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Silopi'de koronavüris tedbirleri

7 saat önce

Hastanede yapılan dezenfekte çalışmaları Özel eğitim kurumunda yapılan temizlik çalışmaları Silopi'de koronavüris tedbirleri ŞIRNAK-A.

Hastanede yapılan dezenfekte çalışmaları

Özel eğitim kurumunda yapılan temizlik çalışmaları

Silopi'de koronavüris tedbirleri

ŞIRNAK-A.A Şırnak'ın Silopi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Silopi Devlet Hastanesi ve özel eğitim kurumlarında dezenfekte çalışması yapıldı.

Silopi Devlet Hastanesinde koronavirüs salgınına karşı poliklinikler, hasta bekleme salonları, servisler, koridorlar ve merdivenler ilaçlandı. Uuzman hijyen ekiplere yapılan ilaçla çalışmalarının yanı sıra polikliniklere dezenfekte kutuları yerleştirildi.

Öte yandan özel eğitim kurumlarında da hijyen çalışması yapıldı. Masa, sandalye, oyuncak, materyaller ile birlikte öğrenci servis aracının içi ve koltukları özel temizlik ürünleri dezenfekte edildi.

Silopi'de koronavüris tedbirleri

Devlet Hastanesi, Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:33 Kaynak: AA
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