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Silopi'de köy kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri - Son Dakika

Silopi'de köy kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri

09.06.2021 20:35

Silopi'de köy kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri Şırnak'ın Silopi ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Görümlü beldesi Aile Destek Merkezinde belde kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri yapıldı.

Silopi'de köy kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Görümlü beldesi Aile Destek Merkezinde belde kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri yapıldı.

Silopi Sosyal Hizmet Merkezi personeli Psikolog Cihan Tokay tarafından, ilçedeki Aile Destek Merkezlerinde bir araya gelen kadınlara, şiddet nedir, kadına şiddet nedir, şiddet türleri nelerdir, Türkiye, dünya ve ilçemizde kadına şiddet oranları ile kadına şiddet nedenleri ve hukuki sonuçları ile kadına şiddetle mücadele de kurumsal mekanizmalar anlatıldı. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk İşlem Astsubayı Jandarma Kıdemli Çavuş Benay Toprak, Kadına Destek Uygulaması tanıtımı ve nasıl kullanılacağına dair bilgiler verildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk; "6284 Ailenin Korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında sosyal hizmet merkezi müdürlüğümüz koordinesinde ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı ile birlikte Aile Destek Merkezlerimizde kurs gören vatandaşlarımıza Bakanımız Derya Yanık hanımında üzerinde hassasiyetle durduğu kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi ile Kadın Acil Destek Uygulaması hakkında bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirdik. İlçemizde bulunan Aile Destek Merkezlerinde eğitimlerimiz tamamlanmış olup eğitimlerimize bundan sonraki safhada Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM), Kültür Merkezinde ve Halk Eğitim Merkezinde devam etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımız bu tür olaylar ile karşı karşıya kaldıklarında hangi mercilere başvuracaklarını, haklarının ne olduğu hakkında bilgilendirmede bulunuyoruz. Bilindiği üzere sosyal hizmet merkezimiz ilçemizde yeni açıldı. Eğitimlerimiz esnasında sosyal hizmet merkezimizin verdiği hizmetler hakkında da bilgilendirmede bulunuyoruz. Kurumlar arasında güçlü koordinasyon ve iş birliği içerisinde eğitimlerimiz devam edecek. Şu bir gerçek kadın güçlü oldu mu aile güçlü oluyor, aile güçlü oldu mu toplum güçlü oluyor, toplum güçlü oldu mu devlet güçlü oluyor. Bu yüzden bakanlığımızın sloganı olan 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' diyoruz. Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu'na konuya gösterdiği hassasiyet ve destekleri için teşekkür ederiz" dedi.

Silopi'de köy kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri
Silopi'de köy kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri
Silopi'de köy kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri
Silopi'de köy kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri

Hisarcık, Görümlü, Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Silopi'de köy kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri - Son Dakika


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