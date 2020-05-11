Silopi'de kuaför ve berberler günler sonra kepenk açtı - Son Dakika

Silopi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan berber ve kuaförler yeniden kepenk açtı.

Berber salonu işleten Mesut Bilişik, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda iş yerinin yaklaşık 51 gündür kapalı olduğunu belirterek bugün yeniden kepenk açmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Müşterileri randevu sistemi ile kabul ettiklerini dile getiren Bilişik, "Tedbir her şeyden önemli." dedi.

Kuaför salonu işleten Bedriye Unat da iki gün önce iş yerine gelerek temizlik ve dezenfekte çalışması yaptıklarını belirtti.

Bugün sosyal mesafeyi koruyarak müşteri almaya başladıklarını ifade eden Unat, tedbirlere uyarak çalışacaklarını kaydetti.