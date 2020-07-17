Silopi'de kurduğu tekstil atölyesiyle istihdam sağladı - Son Dakika

Silopi'de kurduğu tekstil atölyesiyle istihdam sağladı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, ihracatçı ve yatırımcı Hüseyin Taşkın, ilçede açtığı tekstil atölyesi sayesinde 50 kişiye iş imkanı sunuyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, ihracatçı ve yatırımcı Hüseyin Taşkın, ilçede açtığı tekstil atölyesi sayesinde 50 kişiye iş imkanı sunuyor. Atölyede çalışan işçiler ise batı illeri yerine kendi memleketlerinde çalışarak aile bütçesine katkı sunuyor.

Silopili iş insanı Hüseyin Taşkın, ilçeye yatırım yapmak ve iş göçünü önlemek amacıyla geçen yıl kurduğu tekstil atölyesinde 50 kişiyi istihdam ediyor. 550 metrekarelik alanda kurduğu atölyede ünlü markalara gönderdiği kumaşların kesim, dikim, etiketleme ve paketlemesi yapılıyor. Üretimi yapılan tişört, eşofman, elbiseler hazır hale getirilerek, İstanbul'daki mağazalar aracılığı ile yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor. Daha önce batı illerindeki büyükşehirlerde çalışmak için giden Silopililer şimdi atölye sayesinde kendi memleketlerinde çalışarak geçimlerini sağlıyor.

Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in saçları kazındı
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
İş insanı Taşkın, hedefinin Silopi'de daha çok istihdam sağlayacak iş alanları kurmak olduğunu ifade ederek, "Bu yatırımı kendi memleketimde yaptım. Batıda değil de kendi memleketimizde yapmamız lazım. Şu anda burada 50 kişi istihdam edildi. Hedefim daha fazla insan çalıştırmak ve burayı daha da büyütmektir. İnşallah o hedefime ulaşacağım" dedi.

Daha önce farklı şehirlerde işçi olarak çalışmaya gittiğini anlatan İrem Barkın, "Gittiğimiz batı illerinde bir yılımızı harcıyorduk. Şu anda kendi memleketimizde çalıştığımız için çok sevinçliyiz. Burada da ailemize destek çıkabiliyoruz. Hatta burada daha çok destek veriyoruz" diye konuştu.


Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 08:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silopi'de kurduğu tekstil atölyesiyle istihdam sağladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:52 Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in saçları kazındı 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:32 Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım 12:45 Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı 12:43 3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor 11:45 Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı 11:14 Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı 11:02 AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in saçları kazındı
14:52
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
14:04
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
13:45
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
13:32
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
13:28
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
13:23
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
13:23
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
13:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 15:01:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silopi'de kurduğu tekstil atölyesiyle istihdam sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]