Silopi'de kurduğu tekstil atölyesiyle istihdam sağladı - Son Dakika

Silopi'de kurduğu tekstil atölyesiyle istihdam sağladı

Silopi'de kurduğu tekstil atölyesiyle istihdam sağladıŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, ihracatçı ve yatırımcı Hüseyin Taşkın, ilçede açtığı tekstil atölyesi sayesinde 50 kişiye iş imkanı sunuyor.

Silopi'de kurduğu tekstil atölyesiyle istihdam sağladı

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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, ihracatçı ve yatırımcı Hüseyin Taşkın, ilçede açtığı tekstil atölyesi sayesinde 50 kişiye iş imkanı sunuyor. Atölyede çalışan işçiler ise batı illeri yerine kendi memleketlerinde çalışarak aile bütçesine katkı sunuyor.

Silopili iş insanı Hüseyin Taşkın, ilçeye yatırım yapmak ve iş göçünü önlemek amacıyla geçen yıl kurduğu tekstil atölyesinde 50 kişiyi istihdam ediyor. 550 metrekarelik alanda kurduğu atölyede ünlü markalara gönderdiği kumaşların kesim, dikim, etiketleme ve paketlemesi yapılıyor. Üretimi yapılan tişört, eşofman, elbiseler hazır hale getirilerek, İstanbul'daki mağazalar aracılığı ile yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor. Daha önce batı illerindeki büyükşehirlerde çalışmak için giden Silopililer şimdi atölye sayesinde kendi memleketlerinde çalışarak geçimlerini sağlıyor.

İş insanı Taşkın, hedefinin Silopi'de daha çok istihdam sağlayacak iş alanları kurmak olduğunu ifade ederek, "Bu yatırımı kendi memleketimde yaptım. Batıda değil de kendi memleketimizde yapmamız lazım. Şu anda burada 50 kişi istihdam edildi. Hedefim daha fazla insan çalıştırmak ve burayı daha da büyütmektir. İnşallah o hedefime ulaşacağım" dedi.

Daha önce farklı şehirlerde işçi olarak çalışmaya gittiğini anlatan İrem Barkın, "Gittiğimiz batı illerinde bir yılımızı harcıyorduk. Şu anda kendi memleketimizde çalıştığımız için çok sevinçliyiz. Burada da ailemize destek çıkabiliyoruz. Hatta burada daha çok destek veriyoruz" diye konuştu.

Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silopi'de kurduğu tekstil atölyesiyle istihdam sağladı - Son Dakika
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