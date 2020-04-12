Silopi'de lise öğrencileri maske üretiyor - Son Dakika

Silopi ilçesinde lise öğrencileri koronavirüsle mücadele kapsamında maske üretimi yapıyor.

Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım bölümü öğrencileri, okul atölyesinde günde bin maskenin üretimi gerçekleştiriliyor. Silopi Devlet Hastanesinde sterilize edilen maskeler daha sonra sağlık kuruluşlarına gönderiliyor.

Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kerime Canpolat, günde bin maske ürettiklerini söyledi.

Öğrencilerden Sümeyye Ayaz salgın için alınan önlemlere uyulmasının önemine işaret ederek, "Evde kal" çağrısında bulundu.

Emine Demirhan da "Salgınla mücadele eden ülkemiz için maske üretiyoruz." dedi.