Silopi'de lösemi hastaları için gökyüzüne balon bırakıldı - Son Dakika
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Silopi'de lösemi hastaları için gökyüzüne balon bırakıldı

6 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde ilkokul öğrencileri, lösemi hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gökyüzüne balon bıraktı.

Silopi'de lösemi hastaları için gökyüzüne balon bırakıldı, System.String[]

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde ilkokul öğrencileri, lösemi hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gökyüzüne balon bıraktı.

Silopi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından, lösemi hastalığına ve sorunlarına dikkat çekmek adına okul bahçesinde balon etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Lösemiye dikkat çeken yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan öğrenciler, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Maske takan öğrenciler de göğüslerine yapıştırdıkları harflerle lösemi yazısını oluşturdu. Etkinlikte yer alan öğrenciler, lösemi hastaları için balon uçurduklarını ve hasta olan arkadaşlarını mutlu ettiklerini söyledi.

Her yıl 2- 8 Kasım tarihlerinin 'Lösemi Haftası' olarak kutlandığını ancak bu yıl bakanlığının verdiği talimat doğrultusunda tüm yıla yayıldığını anlatan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, "Sadece bir hafta olarak değil bir yıl boyunca lösemi hastalığına dikkat çekmek için yapıyoruz. Her yıl bin 500 çocuğumuz kan kanserine yakalanmaktadır. Temel amacımız buna dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak" dedi.


Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:56 Kaynak: DHA
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