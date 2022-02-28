Silopi'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Silopi'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

28.02.2022 09:27
Silopi'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Şırnak'ın Silopi ilçesinde dualarla idrak edildi.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Şırnak'ın Silopi ilçesinde dualarla idrak edildi.

Merkez Çarşı Camisinde düzenlenen programda Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi, ilahiler seslendirildi.

İmam hatip Nezir Alioğlu, mübarek gecede ibadetin önemine değinerek, Miraç Kandilinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra kandil programına katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Miraç Kandili, Hz Muhammed, Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silopi'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


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