Silopi'de 'Narko Rehber' Semineri
1 saat önce
ŞIRNAK'TA, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bekçi, zabıta ve özel güvenlik görevlilerine 'Narko Rehber' semineri verildi.
ŞIRNAK'TA, Silopi
İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından bekçi, zabıta ve özel güvenlik görevlilerine 'Narko Rehber' semineri verildi.
Silopi Narkotik
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Koç İlkokulu'nun konferans salonunda verilen seminerde uyuşturucuyla mücadele konuları ele alındı. Komiser Yardımcısı Ahmet Aldemir, seminerde slayt eşliğinde narkotik maddelerin tanımını yapıp, uyuşturucu ile mücadelede neler yapılması gerektiğini anlattı.
- Silopişırnak
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:52 Kaynak: DHA
Milletvekili Erkan Baş'a Gönderilen Karl Marx Tablosu Meclis'te Panik Yarattı
Otomotiv Devi Ford, Brezilya'daki Fabrikasını Kapatıyor
Son Dakika! Gezi Parkı Soruşturmasında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora Dahil 16 Kişiye Müebbet İstemi
Son Dakika! Polisin Tartışma Yaratan Hareketine Bakan Soylu'dan Yorum: Yasadışı Eylem Yaparsanız Gözaltına Alınırsınız