Son Dakika Haberleri: Silopi'de 'Narko Rehber' Semineri

Silopi'de 'Narko Rehber' Semineri

1 saat önce

ŞIRNAK'TA, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bekçi, zabıta ve özel güvenlik görevlilerine 'Narko Rehber' semineri verildi.

Silopi'de 'Narko Rehber' Semineri, System.String[]
ŞIRNAK'TA,  Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bekçi, zabıta ve özel güvenlik görevlilerine 'Narko Rehber' semineri verildi.

Silopi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Koç İlkokulu'nun konferans salonunda verilen seminerde uyuşturucuyla mücadele konuları ele alındı. Komiser Yardımcısı Ahmet Aldemir, seminerde slayt eşliğinde narkotik maddelerin tanımını yapıp, uyuşturucu ile mücadelede neler yapılması gerektiğini anlattı.

- Silopişırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:52 Kaynak: DHA

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