Silopi'de Öğrenciler Kur'an'ı Güzel Okumak İçin Yarıştı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri, hafızlık ve Kur'an'ı Kerim'i güzel okuma için yarıştı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri, hafızlık ve Kur'an'ı Kerim'i güzel okuma için yarıştı.



Şırnak'ta her yıl düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri arası mesleki yarışmalarının il finali Silopi'de gerçekleştirildi. Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğini yaptığı etkinlikte öğrenciler, genç nida hafızlık, genç sesler musiki ve genç nida Kuran'ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları kategorilerinde ter döktü. Etkinliğe Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sezer Işıktaş, Şırnak İl Milli Eğitim Müdür Nurettin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdür Bülent Dayanan öğrenci ve velileri katıldı.



Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, öğrencilere başarılar diledi. - ŞIRNAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu

Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan Oldu

Tekirdağ'daki Faciada Ölen Aynı Aileden 8 Kişi, Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Otizmli Öğrenciye Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Öğretmen, Görevinden Uzaklaştırıldı