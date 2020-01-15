Silopi'de öğrencilere kışlık giysi desteği - Son Dakika
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Silopi'de öğrencilere kışlık giysi desteği

6 saat önce

Profesyonel ve Amatör Spor Kulüplerini Destekleme ve Geliştirme Derneği tarafından Silopi Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi ve bot yardımı yapıldı.

Silopi'de öğrencilere kışlık giysi desteği, System.String[]

Profesyonel ve Amatör Spor Kulüplerini Destekleme ve Geliştirme Derneği tarafından Silopi Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi ve bot yardımı yapıldı.

Dernek yetkilileri tır şoförlerinin desteğiyle temin ettikleri kışlık giysi ve botları öğrencilere ulaştırdı.

Kaymakam Sezer Işıktaş yaptığı açıklamada, derneğin spor kulüplerinin yanı sıra öğrencilere de yardımda bulunduğunu söyledi.

Dernek yetkililerinin giysi, bot ve çeşitli hediyeler aldığını dile getiren Işıktaş, "Kendileri ile Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulunda hediyeleri takdim ettik. Başta kendileri olmak üzere katkı sunan iş adamlarına ve şoförlerimize teşekkür ediyor, bu tür faaliyetlerin devam etmesini diliyoruz." dedi.

Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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