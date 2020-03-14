Silopi'de öğrencilere simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi - Son Dakika

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Silopi'de öğrencilere simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi
6 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği tarafından Vali Kamil Acun Lisesinde 400 öğrenciye simülasyon aracı ile uygulamalı trafik eğitim verildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:09 Kaynak: İHA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği tarafından Vali Kamil Acun Lisesinde 400 öğrenciye simülasyon aracı ile uygulamalı trafik eğitim verildi.
Şırnak Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen emniyet kemeri farkındalığının arttırılması amacıyla simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim kapsamında Silopi Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği Silopi Vali Kamil Acun Lisesinde 400 öğrenciye eğitim verdi. - ŞIRNAK
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