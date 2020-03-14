Silopi'de öğrencilere simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silopi'de öğrencilere simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi - Son Dakika

Silopi'de öğrencilere simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi

6 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği tarafından Vali Kamil Acun Lisesinde 400 öğrenciye simülasyon aracı ile uygulamalı trafik eğitim verildi.

Silopi'de öğrencilere simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği tarafından Vali Kamil Acun Lisesinde 400 öğrenciye simülasyon aracı ile uygulamalı trafik eğitim verildi.


Şırnak Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen emniyet kemeri farkındalığının arttırılması amacıyla simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim kapsamında Silopi Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği Silopi Vali Kamil Acun Lisesinde 400 öğrenciye eğitim verdi. - ŞIRNAK

Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı

Son Dakika Haberleri
16:21 İdlibli çocukların lunapark eğlencesi
16:20 KKTC'de halk Korona virüse karşı alınan yasakları dinlemiyor
16:19 Diyarbakır anneleri koronovirüse karşı tedbir alıp eylemlerini sürdürüyor (2)
16:19 Yeni Cami dezenfekte edildi
16:18 Ukrayna'da ilk Korona virüsü vakasının görüldüğü bölge karantinaya alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 16:26:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silopi'de öğrencilere simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]