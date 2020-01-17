Silopi'de öğrencilerin karne heyecanı - Son Dakika
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Silopi'de öğrencilerin karne heyecanı

6 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Irak sınırında bulunan köy okullarında eğitim gören öğrencilere karnelerini dağıttı, hediyeler verdi.

Silopi'de öğrencilerin karne heyecanı, System.String[]

ŞIRNAK'ın Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Irak sınırında bulunan köy okullarında eğitim gören öğrencilere karnelerini dağıttı, hediyeler verdi.

Silopi merkez ilçe ve köylerinde okuyan 41 bin 400 öğrenci bugün karnelerini aldı. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal ile Ilıcalar, Buğdaylı ve Çiftlik köyündeki okullarını ziyaret ederek öğrencilere karne dağıttı.

Çiftlik Ortaokulu'nda karne ve hediye dağıtımında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Işıktaş, yarıyıl tatilini iyi değerlendirmelerini istedi. Işıktaş, başarı belgesi verdiği öğrencilerden fen lisesini kazanma sözü aldı. Silopi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal ise öğrencilere yarıyıl tatilinde kitap okumalarını tavsiye etti.


Sezer Işıktaş, Silopi, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:21 Kaynak: DHA
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