Silopi'de okul çevrelerinde denetim
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Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:12 Kaynak: AA
Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.
İlçede belirlenen dokuz ayrı noktada gerçekleşen ve 45 polisin görev aldığı denetimde, 9 araç ve 193 kişi sorgulandı.
Denetime katılan polis ekipleri, öğrencilerle sohbet etti, şüpheli gördükleri kişileri güvenlik güçlerine iletmelerini istedi.
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