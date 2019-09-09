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Silopi'de okul önlerinde güvenlik uygulaması

51 dakika önce

Silopi'de okul önlerinde güvenlik uygulamasıŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.

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Silopi'de okul önlerinde güvenlik uygulaması

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.

Silopi Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince okul önlerinde ve çevrelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde, şüphelilerin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapılırken yine şüpheli görülen araçlarda da uyuşturucu araması yapılıyor. Dokuz ayrı noktada gerçekleşen denetimde 8 ekip ve 45 polis görev aldı. 9 araç ve 193 kişinin sorgulandığı denetimde ekipler öğrencilerle sohbet ederek, uyuşturucu satıcılarına karşı uyarılarda bulundu. Öğrenciler de okul çevresinde gördükleri olumsuzlukları polise anlattı.

Yapılan denetimden memnun olan vatandaşlar da emniyet güçlerine teşekkür etti.

Öte yandan Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ilçe merkezindeki okullar, parklar ve diğer alanlarda uyuşturucu araması çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Silopi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:49 Kaynak: İHA
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