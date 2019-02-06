Son Dakika Haberleri: Silopi'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Etkinliği

Silopi'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Etkinliği

13 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ın Silopi ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği düzenlendi.

Silopi'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Etkinliği, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ın Silopi ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği düzenlendi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik önemli bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı'nca 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştirildi.

Silopi Dörtyol ve 2. Cadde civarındaki yaya geçidine gelen Kaymakam Sezer Işıktaş, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, İlçe Sağlık Müdürü Ali Afşar, İlçe Milli Eğitim Müdür Bülent Dayanan ile beraber yayalara, sürücülere, esnafa ve vatandaşa el broşürü dağıtarak kurallara uyma noktasında tavsiyelerde bulundu. Daha sonra polis ekipleri broşür dağıtımına devam etti.

Yayaların memnuniyetle karşıladığı etkinliği sürücülerde can güvenliği açısından olumlu karşıladı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:23 Kaynak: İHA

Şırnak, Silopi, Güncel
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