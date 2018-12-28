Son Dakika Haberleri: Silopi'de Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları

Silopi'de Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları

2 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde organize sanayi yapımı için çalışmalar başlatıldı.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde organize sanayi yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın öncülüğünde Silopi ilçesinde belirlenen alana gelerek kontrol ederek kısa sürede gereken çalışmaların yapılacağını bildirdi. Silopili iş adamı Mahmut Ökten, Vali Aktaş'ı makamında ziyaret ederek alan hakkında bilgi verdi. Karşılıklı imzalanan protokol çerçevesinde yapılacak organize sanayinin Silopi ilçesine katkı sunacağını bildirdi. Ökten, "Bugün itibariyle Silopi Organize Sanayi Bölgesi'nin ön çalışmalarını bitirmiş olup konuyla ilgili Valimiz Mehmet Aktaş Bey ile son durumu değerlendirerek çalışmamızı ve dilekçemizi sundum. Silopi'nin geleceğinde önemli katkısı olacağını düşündüğümüz Organize Sanayi Bölgesi konusunda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve bu konuda ciddi katkılarda bulunan Valimiz Mehmet Aktaş'a ilçemiz adına teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:12 Kaynak: İHA

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