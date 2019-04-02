Silopi'de Otizmliler İçin Gökyüzüne Mavi Balon
1 saat önce
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte gökyüzüne mavi balonlar uçuruldu.
ŞIRNAK'ın Silopi
ilçesinde, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte gökyüzüne mavi balonlar uçuruldu.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Silopi'deki Koç İlkokulu tarafından 'Otizme mavi ışık yak' sloganlı etkinlik düzenlendı. İlçe merkezindeki sanat sokağında mavi balon uçurularak, yürüyüş yapıldı.
Yürüyüşün sonunda bir konuşma yapan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, otizme farkındanlık oluşturulması amacıyla etkinliğin düzenlediğini ifade etti. Dayanan, "Otizm toplumuzda rehabilite edilmesi gereken, eğitimde ve sosyal yaşamda ciddi sıkıntılara neden olan bir durum. Bugüne dikkat çekmek bu bireylerimizi, çocuklarımızı, kardeşlerimizi topluma daha iyi bir şekilde entegre etmek, toplumdaki yaşayışlarına katkı sunmak amacıyla farkındalık yürüyüşü yaptık" dedi.
- Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:54 Kaynak: DHA
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