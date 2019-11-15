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Silopi'de otomobilde 1,5 kilo esrar ele geçti
6 saat önce
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde jandarma ekiplerince aranan otomobilde 1,5 kilo esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:58 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Silopi
ilçesinde jandarma ekiplerince aranan otomobilde 1,5 kilo esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görümlü beldesi yakınlarında R.T. yönetimindeki 33 CİH 56 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü R.T.'yi gözaltına aldı.
- Şırnak
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