Silopi'de polisten koronavürise karşı sosyal mesafenin korunması uyarısı - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PTT şubesi önünde bekleyen vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince sosyal mesafenin korunması uyarısı yapıldı.

Şartlı Nakit Transferi çerçevesinde Yeşiltepe Mahallesindeki PTT şubesine gelerek eğitim yardımından yararlanmak isteyen kadınların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Bunun üzerine devriye görevi yürüten polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kadınlara aralarında mesafe olacak şekilde sırada beklemeleri hususunda araçtan anonsla uyarıda bulundu.

Uyarı ile de yetinmeyen polis ekipleri araçtan inerek kadınlarla görüştü, birer metre mesafe ile sırada beklemelerini sağladı.