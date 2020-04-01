Silopi'de polisten sosyal mesafeye bariyer ayarı - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardım ödemesi öncesi, polis ekipleri, PTT şubesi önüne sosyal mesafeyi korumak amacıyla bariyer kurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahiplerine, 1000 lira destek ödemesi bugün yapılmaya başlandı. Silopi ilçesinde de sabah saatlerinden itbaren nakit yardımı almak isteyenler PTT şubesine geldi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi aldığı PTT şubesi önüne, sosyal mesafenin korunması için bariyer yerleştirdi. Vatandaşlar, bariyerler arasında sıraya girdi.