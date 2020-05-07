Silopi'de Ramazan ayında lahmacuna yoğun ilgi - Son Dakika

Silopi'de Ramazan ayında lahmacuna yoğun ilgi

ŞIRNAK - Ramazan ayı dolayısıyla Şırnak'ın Silopi ilçesinde iftar sofralarının vazgeçilmezi sıcak pide ve lahmacun oldu.

İftar sofralarını süslemek adına evde kıymalarını hazırlayan aileler fırınlara göndererek lahmacun veya pide yaptırıyor. Günlük ortalama bin lahmacun yaptıklarını belirten lahmacun ustası Mehmet Sait Tuncay, işçilikten ödün vermeden lahmacunu yaptıklarını belirtti. Ramazan ayının gelmesiyle beraber talebin daha da artığını belirten Tuncay, günlük yaklaşık 600 adet lahmacun ve pidelik kıyma evlerden geldiğini, ortalama 400 adet de kendi siparişlerinin olduğunu belirterek; "Kendi lahmacunumuzu nasıl yapıyorsak, dışarıdan gelen kıymaları da aynı şekilde yaparak işçiliğimizden ödün vermiyoruz. Elimizden geldiği kadar Ramazan ayı boyunca vatandaşlara yardım etmeye çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür talep de çok iyi. Tercih edilen bir yeriz" dedi.

Kıyma getiren vatandaşlardan Kadir Uçar, Ramazan ayından dolayı evde hazırlamış olduğu kıymasını alarak lahmacun yapmaya geldiğini belirterek, Mehmet Sait Tuncay'a teşekkür ettiğini söyledi.