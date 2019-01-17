Son Dakika Haberleri: Silopi'de Refüj Düzenleme Çalışmaları

Silopi'de Refüj Düzenleme Çalışmaları

1 saat önce

Görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi refüj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Silopi'de Refüj Düzenleme Çalışmaları, System.String[]
Görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi refüj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar, bir süre önce İpekyolu Bulvarında başlattıkları refüj düzenleme çalışması kapsamında yeni ışıklandırma yaptıklarını belirterek, "Yeni ışıklandırma sisteminin yer alacağı 200 direğin dikimini önümüzdeki hafta yapılacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:51 Kaynak: AA

İpekyolu, Mehmet Şirin, Silopi Belediyesi, Güncel
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