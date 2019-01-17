Silopi'de Refüj Düzenleme Çalışmaları
1 saat önce
Görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi refüj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi
refüj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin
Saygıdar, bir süre önce İpekyolu
Bulvarında başlattıkları refüj düzenleme çalışması kapsamında yeni ışıklandırma yaptıklarını belirterek, "Yeni ışıklandırma sisteminin yer alacağı 200 direğin dikimini önümüzdeki hafta yapılacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:51 Kaynak: AA
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