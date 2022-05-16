Silopi'de Sakine Külter'i önce bıçaklayan, sonra da yakıp çöplüğe atan kişi Özel Harekat Ocakları Şırnak Şube Başkanı çıktı - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverilmli'de Özel Harekat Ocakları Şırnak Şube Başkanı İbrahim Barkın, Sakine Külter'i katletti. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İbrahim Barkın ile Yunus Külter ve Hacı Külter gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın ile Yunus Külter ve Hacı Külter, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın, Sakine Külter'i işkenceyle katlettiğini itiraf etti.

KADIN CİNAYETİNE TEPKİ GÖSTERMEK İSTEYENLER ENGELLENDİ

Fail İbrahim Barkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yunus Külter ve Hacı Külter ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Külter'in yakınları ve Silopili kadınlar, kadın katliamlarını protesto etmek amacıyla Silopi Adliyesi'ne yürüdü. Adliye binası önüne giden kadınlar, polislerce engellendi. Uzun süre sloganlar eşliğinde adliye binası önünde bekleyişini sürdüren kadınlar, daha sonra Külter'in evine geçti.