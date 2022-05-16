Silopi'de Sakine Külter'i önce bıçaklayan, sonra da yakıp çöplüğe atan kişi Özel Harekat Ocakları Şırnak Şube Başkanı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Silopi'de Sakine Külter'i önce bıçaklayan, sonra da yakıp çöplüğe atan kişi Özel Harekat Ocakları Şırnak Şube Başkanı çıktı

16.05.2022 10:23
Silopi'de Sakine Külter'i önce bıçaklayan, sonra da yakıp çöplüğe atan kişi Özel Harekat Ocakları Şırnak Şube Başkanı çıktı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki çöp toplama alanında bıçaklandıktan sonra yakılmış cesedi bulunan Sakine Külter cinayetiyle ilgili olarak Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın'ın tutuklandığı bildirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverilmli'de Özel Harekat Ocakları Şırnak Şube Başkanı İbrahim Barkın, Sakine Külter'i katletti. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İbrahim Barkın ile Yunus Külter ve Hacı Külter gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın ile Yunus Külter ve Hacı Külter, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın, Sakine Külter'i işkenceyle katlettiğini itiraf etti.

KADIN CİNAYETİNE TEPKİ GÖSTERMEK İSTEYENLER ENGELLENDİ

Fail İbrahim Barkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yunus Külter ve Hacı Külter ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Külter'in yakınları ve Silopili kadınlar, kadın katliamlarını protesto etmek amacıyla Silopi Adliyesi'ne yürüdü. Adliye binası önüne giden kadınlar, polislerce engellendi. Uzun süre sloganlar eşliğinde adliye binası önünde bekleyişini sürdüren kadınlar, daha sonra Külter'in evine geçti.

YORUMLAR
500
Yargı 32. Bölüm 2. Fragman Yargı 32. Bölüm 2. Fragman Üç Kuruş 26. Bölüm 2. Fragman Üç Kuruş 26. Bölüm 2. Fragman

Cinayet, Silopi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silopi'de Sakine Külter'i önce bıçaklayan, sonra da yakıp çöplüğe atan kişi Özel Harekat Ocakları Şırnak Şube Başkanı çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Silopi'de Sakine Külter'i önce bıçaklayan, sonra da yakıp çöplüğe atan kişi Özel Harekat Ocakları Şırnak Şube Başkanı çıktı
10:20 Genç kadının darp edildiğini gören vatandaşlar olaya müdahale etti! Saldırgan engellendi
10:20 G7'den "küresel açlık krizi" uyarısı! "Ukrayna'nın 25 milyon ton tahılı Rus güçleri tarafından bloke edilmiş durumda"
10:18 Saniye farkıyla hayatta kaldılar! Araçlarına binmek isterken otomobil kapıya saplandı
10:09 Cari işlemler açığı 2 milyar 229 milyon dolar artarak, 5 milyar 554 milyon dolara yükseldi
10:06 Ayrılıkları kısa sürdü! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 8 ay sonra yeniden nikah masasına oturuyor
10:06 6 kişi SAT sorularını 3 bin dolara satmış
10:01 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekip, Yıldırım'ı yakalayabildi mi?
09:59 Kuzey Kore'de Covid-19'a karşı ordu devrede: Tedavinin halka hızla ulaşımını asker sağlayacak
09:58 BBP'den ayrılan Milli Yol Partisi'nden kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 10:37:29. #1.12#
SON DAKİKA: Silopi'de Sakine Külter'i önce bıçaklayan, sonra da yakıp çöplüğe atan kişi Özel Harekat Ocakları Şırnak Şube Başkanı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement