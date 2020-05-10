Silopi'de şehit aileleri ile 100 yaşını aşan annelere ziyaret - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesinde 100 yaş ve üzeri anneler ile şehit anneleri ziyaret edildi.



Silopi Kaymakamlığı Sosyal Vefa Destek Grubu öncülüğünde 100 yaş ve üzeri anneler ile şehit anneleri ziyaret edildi. İlçe merkezi ve çevre köylerde daha önce tepsi edilen 62 şehit ailesi ile 21 100 yaş ve üzeri anne sabah saatlerinde ziyaret edilmeye başlandı. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Sosyal Vefa Destek Grubu üyesi ile Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal ve okul müdürleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, ilçedeki 100 yaş ve üzeri ile şehit annelerini ziyaret etti. Ziyaret esnasında 100 yaş ve üzeri anneler ile şehit annelerinin istek ve talepleri soruldu. Yapılan ziyaretten oldukça memnun kalan anneler, kendilerini ziyaret edenlere dualar etti.



İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, Anneler Günü dolayısıyla bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladığını söyledi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, Anneler Günü münasebetiyle ilçe merkezindeki 100 yaş ve üzeri olan annelerin Anneler Günü'nü kutlamak için alanlarda olduğunu söyledi.



Şehit yakınlarını ziyaret eden Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli Serdar Mermi de, "Anneler Günü dolayısıyla şehit yakını Nuriye annemizin gününü kutladık. Bu vesile ile kendi annem ve bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.



110 yaşındaki Emine Belet'in gelini Ayşe Belet, yapılan ziyaretten dolayı Kaymakamı Işıktaş ve Vefa sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür etti. - ŞIRNAK