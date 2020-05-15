Silopi'de şehit yakınları ve gazilere gıda desteği - Son Dakika

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şırnak Şubesi tarafından Silopi ilçesinde 25 şehit yakını ve gaziye gıda kolisi desteği sunuldu.

Vakfın Şırnak şubesi Silopi ilçe merkezi ile belde ve köylerdeki şehit ve gazi yakınlarına ramazan dolayısıyla gıda kolisi dağıttı.

Şube başkanı Hacı Erkan, şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, gıda kolilerini teslim ettiklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen, gazilerde duydukları minnettarlığı ileten Erkan, Van'ın Özalp ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik düzenlenen, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı terör saldırısını lanetledi.

Erkan, "Bu kutsal vazifede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.