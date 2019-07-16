Silopi
'de şehitler için Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu
ŞIRNAK - Şırnak
'ın Silopi ilçesinde şehitler için Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu.
Silopi Kaymakamlığı'nca düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, 172'inci Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, İlçe Jandarma
Komutanı Cem Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru
, AK Parti
Silopi İlçe Başkanı Fatih
Bilen Görümlü
, Başverimli
ve Çalışkan Belde Belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar ilk olarak Karşıyaka
mahallesinde bulunan şehit jandarma er Mehmet Halil
Barkın ve şehit piyade er Ahmet Akyel'in kabrini ziyaret etti.
Daha sonra Yenişehir
Mahallesi'nde PKK
'lı teröristlerce farklı zamanlarda düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen sivil vatandaşların mezarları ziyaret edilerek dualar okundu.
Son olarak Dicle
Mahallesi'ndeki Vali Kamil Acun Camii'nde mevlit etkinliği düzenlendi. Türkçe ve Kürtçe okunan mevlit, ilahiler ile devam etti.
Etkinlik, şehitler için verilen yemekle sona erdi.