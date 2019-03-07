Silopi'de Sessiz Okul Projesi
2 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde sessiz okul projesi bir okulda uygulamaya geçirildi.
Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde sessiz okul projesi bir okulda uygulamaya geçirildi.
Şırnak İl Mili Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz
, projenin uygulandığı Yenişehir
Ortaokulunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, öğrencilere özgüven, otokontrol ve sorumluluk kazandırmak amacıyla zilsiz sisteme geçildiğini söyledi.
Öğrencilerin zil çalmadan ve öğretmenlerinin uyarısına gerek kalmadan ders saatlerinde sınıfta öğretmenlerini hazır bir şekilde beklediğini kaydeden Yılmaz, "Bundan sonra bu uygulamaları ilimizde yaygınlaştırmaya çalışacağız. Maksat çocuklarımızın sorumluluk bilincini geliştirmektir." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:02 Kaynak: AA
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