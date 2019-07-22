Silopi'de seyir halindeki ambulans alev aldı
1 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, seyir halindeyken birden alev alan ambulans kullanılamaz hale geldi.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
'ın Silopi
ilçesinde, seyir halindeyken birden alev alan ambulans kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden Mecit Akdağ
idaresindeki 73 AH 171 plakalı ambulans, Yenişehir
Mahallesi 8. Cadde'de henüz bilinmeyen nedenle birden alev aldı. Sürücü Akdağ ve ambulanstaki iki sağlık personeli araçtan hızla inerek uzaklaştı. İtfaiye
ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü.
Yangında ambulans kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK
Pendik'te yangın paniği Bodrum'da kundaklanan lüks cipten çıkan havlular, şaşkınlık yarattı! Asansörde sıkışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti! 6 yıl önce belinde unutulan neşter ucunu mıknatısla buldu!