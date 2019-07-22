Son Dakika Haberleri: Silopi'de seyir halindeki ambulans alev aldı
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Silopi'de seyir halindeki ambulans alev aldı

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, seyir halindeyken birden alev alan ambulans kullanılamaz hale geldi.

Silopi'de seyir halindeki ambulans alev aldı, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, seyir halindeyken birden alev alan ambulans kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden Mecit Akdağ idaresindeki 73 AH 171 plakalı ambulans, Yenişehir Mahallesi 8. Cadde'de henüz bilinmeyen nedenle birden alev aldı. Sürücü Akdağ ve ambulanstaki iki sağlık personeli araçtan hızla inerek uzaklaştı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangında ambulans kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK
Şırnak, Silopi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
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