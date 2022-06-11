Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi - Son Dakika
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Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi

11.06.2022 22:49

Şırnak'ın Silopi ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen sınavda öğrenciler, Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili soruları yanıtlamaya çalıştı.

AGD Silopi Temsilcisi Aşkın Öztürk, ilçedeki sınava 400 kişinin başvurduğunu söyledi.

Öztürk şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz, önderimiz Hazreti Muhammed'in hayatını okumuş oldukları siyer kitaplarından öğrendiler. İnsanlığın çıkmaza girdiği, gençliğin manevi boşlukta olduğu bu dönemde temel hedefimiz gençlerimizin peygamberimizin hayatını okuyup, anlayıp hayatına tatbik etmesidir. Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar düsturu ile yaratılış gayesini bilen ahlaki ve manevi değerler etrafında birleşmiş, ailesine, toplumuna, ülkesine ve yaratıcısına karşı sorumluluğunun farkında bir gençlik inşa etmeye gayret ediyoruz."

Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi
Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi
Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi
Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi

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Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, Hz Muhammed, gençlik, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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