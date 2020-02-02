Silopi'de siyer sınavı yapıldı - Son Dakika
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Silopi'de siyer sınavı yapıldı

6 saat önce

Silopi ilçesinde siyer sınavı yapıldı.

Silopi'de siyer sınavı yapıldı, System.String[]

Silopi ilçesinde siyer sınavı yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen sınava Silopililer yoğun ilgi gösterdi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Koordinatörü Kadri Özalp, bunun herkesin kazandığı bir sınav olduğunu belirtti.

Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, İdil, Güçlükonak ve Uludere ilçelerinde 7 bin 440 öğrencinin başvuru yaptığını aktaran Özalp, "İnsanlar Peygamber efendimizi hayatını okuyarak tanıyor. O'nun ahlakı, dürüstlüğü, doğruluğu hakkında bilgi sahibi oluyor. Az önce velilerle, ailelerle görüştük. Öğrencilerin yanı sıra aileler de gayet heyecanlı olduklarını söyledi." dedi.

Vakıf olarak bu sınavı her yıl düzenlediklerini dile getiren Özalp, katkılarından dolayı ilgili kurumlar olmak üzere herkese teşekkür etti.

Silopi, Şırnak, Özalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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