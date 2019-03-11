Silopi'de Su Arızaları Giderildi
1 saat önce
Şırnak'ın Silopi belediyesince ilçe merkezindeki su arızası belirlenen noktaların arızası giderildi.
Şırnak
'ın Silopi
belediyesince ilçe merkezindeki su arızası belirlenen noktaların arızası giderildi.
Silopi belediyesi su işleri personellerinde ilçe merkezindeki 3'üncü Cadde ile 625'inci Sokaktaki su boru hatlarının geçtiği nokta iş makinesi ile kazılarak, yeni bağlantılar yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından arıza giderilerek mahallelere tekrar su verilmeye başlandı. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:19 Kaynak: İHA
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