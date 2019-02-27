Silopi'de Su Sıkıntısı Sona Eriyor
31 dakika önce
Silopi ilçesinde içme suyu sıkıntısı yatırımlar sayesinde sona eriyor.
Silopi
ilçesinde içme suyu sıkıntısı yatırımlar sayesinde sona eriyor.
Görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi
ve DSİ'nin çalışmaları sonucu yapımı tamamlanan su arıtma tesisi sayesinde su sıkıntısı kısa süre sonra sona erecek.
Arıtma tesisinden mahallelere su iletimini sağlayacak boru hattının döşeme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken, Barbaros Mahallesindeki su deposuna boru hattının yapılmasının ardından su verilmeye başlandı.
Ekiplerin aralıksız şekilde yürüttüğü çalışmaların ardından tüm mahallere kesintisiz su verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:55 Kaynak: AA
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