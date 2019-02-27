Son Dakika Haberleri: Silopi'de Su Sıkıntısı Sona Eriyor

Silopi'de Su Sıkıntısı Sona Eriyor

31 dakika önce

Silopi ilçesinde içme suyu sıkıntısı yatırımlar sayesinde sona eriyor.

Silopi'de Su Sıkıntısı Sona Eriyor, System.String[]
Silopi ilçesinde içme suyu sıkıntısı yatırımlar sayesinde sona eriyor.

Görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi ve DSİ'nin çalışmaları sonucu yapımı tamamlanan su arıtma tesisi sayesinde su sıkıntısı kısa süre sonra sona erecek.

Arıtma tesisinden mahallelere su iletimini sağlayacak boru hattının döşeme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken, Barbaros Mahallesindeki su deposuna boru hattının yapılmasının ardından su verilmeye başlandı.

Ekiplerin aralıksız şekilde yürüttüğü çalışmaların ardından tüm mahallere kesintisiz su verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:55 Kaynak: AA

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