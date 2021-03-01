- Silopi'de su tahliye kanalında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

- Silopi'de su tahliye kanalında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde su tahliye kanalında mahsur kalan hamile köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Silopi ilçesi Şehit Harun Boy Mahallesinde su tahliye kanalından köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gece geç saatlerde su tahliye kanalında mahsur kalan hamile köpeği kurtarmak için seferber olan itfaiye personelleri, yoğun çaba sonucu hayvanı kurtardı.

İtfaiye birimine haber veren vatandaşlardan Mehdi Şah Akyel, kanaldan köpek sesi duyduklarını ve hemen itfaiyeye haber verdiklerini söyledi. Köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür eden Akyel, hayvanların da can olduğunu ve bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

İtfaiye Eri Azad Tümas, nöbette oldukları esnada ihbar hattına telefon geldiğini ve acilen olay yerine intikal ettiklerini söyledi. Tümas, "Köpek su tahliye kanalından menfeze doğru gitmişti. Hamile olduğunu öğrendik ve hassas bir şekilde kanaldan çıkardık. Şu an da mahallede dolaşabiliyor" dedi.

İtfaiye eri Azad Tümaş vatandaşlara uyarıda bulunarak, sokak hayvanlarına zarar verilmemesi çağrısında bulundu.