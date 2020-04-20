Silopi'de sürücülere maske dağıtıldı - Son Dakika

Silopi ilçesinde sürücülere maske dağıtıldı.

Kaymakamı Sezer Işıktaş, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği maskeleri tır parkı sahasındaki şoförlere dağıttı.

Salgından korunmanın önemine işaret eden Işıktaş, "Maske kullanıyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz.İnşallah bundan sonrada ürettiğimiz maskeleri ihtiyaç olan kuruma, şoförlerimize ve vatandaşlarımıza dağıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Sürücü Cengiz Ataman da kız öğrencilerinin kendileri için maske üretmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.