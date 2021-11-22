Şırnak'ın Silopi ilçesinde taraftarlar Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'nin galibiyetini kutladı.
Maçın ardından sokaklara çıkan Fenerbahçe taraftarları alkışlarla takımı tebrik ederken, kimi taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.
Trafik akışının sağlanması amacıyla polis ekipleri de caddelerde yol güvenliğini sağladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Silopi'de taraftarlar Fenerbahçe'nin galibiyetini kutladı - Son Dakika