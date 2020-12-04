Silopi'de trafik etkinliği - Son Dakika

Silopi ilçesinde yaya geçitlerinde sürücü ve yaya önceliğine dikkat çekebilmek amacıyla uygulama düzenledi.

Silopi'de jandarma ve polis ekiplerince yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerde uygulama yapıldı.

Uygulamada, sürücülerin yaya geçitlerinde duyarlılığını artırmak, yaya önceliği eğilimini sağlamak ve yaya geçitlerinde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının azalış ivmesinin devamlılığının sağlanması amacıyla İpekyolu Caddesi Dörtyol Kavşağında, Silopi Trafik Denetleme Büro Amirliği personellerince ve Silopi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timince yaya geçitlerinde sürücü ve yayalara yönelik bilgilendirmede bulunuldu.

Ayrıca broşür dağıtımı yapılarak ve ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına afişler asıldı.