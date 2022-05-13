Silopi'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Silopi'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

13.05.2022 10:56
Silopi'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Silopi ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Silopi ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Silopi Dicle Ortaokulunda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, şube müdürleri, okul yönetimi, veliler ve öğrenciler katıldı.

Özdemir, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Projeleri birkaç başlık altında değerlendiklerini anlatan Özdemir, bunların TÜBİTAK tarafından desteklenen, Avrupa Birliği ERASMUS ve yerelde yürüttükleri projeler olduğunu söyledi.

Fuar etkinliğini il genelinde 58 okulda gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Ortaokul öğrencileri proje yarışmalarında önemli bir başarı elde ettik. 457 başvuru ile 12. sırada yer aldık. Ayrıca bilim olimpiyatlarına da ilimizden önemli bir proje katılımı oldu. Burada da 318 başvuru ile Türkiye'de yine 12. sırada yer aldık. TEKNOFEST ile ilgili çalışmalarımızda okullarımızda etkin bir şekilde yürütüldü. 492 başvuru yaparak 21. sırada yer aldık. Şırnak'ta tüm okullarımızın bu çalışmalarda aktif olarak yer almalarını teşvik ediyoruz, destekliyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silopi'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silopi'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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