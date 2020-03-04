Silopi'de UYUMA Projesi broşürle tanıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silopi'de UYUMA Projesi broşürle tanıtılıyor - Son Dakika

Silopi'de UYUMA Projesi broşürle tanıtılıyor

7 saat önce

Silopi ilçesinde Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi broşürle tanıtılıyor.

Silopi'de UYUMA Projesi broşürle tanıtılıyor, System.String[]

Silopi ilçesinde Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi broşürle tanıtılıyor.

İlçede İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen UYUMA Projesi ile ilgili çekilen tanıtım filmi ile ilgili broşürlerle vatandaşlara bilgilendirme yapılıyor.

Bilgilendirmede uygulamanın nasıl kullanılacağı detaylı bir şekilde anlatılıyor.

İlçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli iş yerlerine, duraklara, asılan afişlerle projenin ve uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışan polis ekipleri projeyi yaptıkları ziyaretler, düzenledikleri programlarla da vatandaşlara tanıtıyor.

Vatandaşlara telefonlarına uygulamayı indirerek çevrelerinde uyuşturucu kullanan veya ticaretini yapan şüphelileri gördüklerinde uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabileceklerini ve polis ekiplerini yönlendirebileceklerini anlatan ekipler, sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbarın, bölgeye en yakın ekibe iletileceğini aktarıyor.


Uygulamayı kullanarak ihbar yapan vatandaşların kimlik bilgilerinin hiçbir şekilde paylaşılmadığını belirten ekipler, bir tuşla yapılacak olan bir ihbarın birçok genci uyuşturucudan kurtaracağı gibi, zehir tacirlerinin de yakalanmasını sağlayacağını ifade ediyor.

Silopi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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