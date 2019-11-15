Silopi'de uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü beldesinde yapılan operasyonda 1 buçuk kilogram toz esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:32 Kaynak: İHA
Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü beldesinde yapılan operasyonda 1 buçuk kilogram toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre alınan bir istihbaratı değerlendiren Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı personellerce ilçeye bağlı Görümlü beldesi yakınlarında R.T. yönetimindeki 33 CİH 56 plakalı otomobilde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda araçta 1 buçuk kilogram toz esrar ele geçirildi.
R.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - ŞIRNAK
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