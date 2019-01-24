Silopi'de Vatandaşlar Kan Bağışında Bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki vatandaşlar, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki vatandaşlar, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.



Türk Kızılay Derneği 2 gün boyunca Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatandaşlardan kan topladı. Gönüllü olarak kan bağışında bulunan vatandaşlar, bağış yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, kan bağışı tavsiyesinde bulundu.



Kan bağışı tır personeli Mikail Ayat, Silopili vatandaşların kan bağışında bulunma konusunda kendilerini geliştirdiğini ifade ederek, düzenli kan bağışçısı konumuna geldiklerini aktardı. Ayat, "Silopi ilçesi kan bağışı konusunda çok duyarlı bir ilçe. Gelen vatandaşların çoğu düzenli bağış konumuna geldi. Artık kanın bir ihtiyaç olduğunu ve hastalara gittiğini biliyorlar. Her bir kanın 3 kişiye can olduğunun farkındalar. Silopi ilçesinin kan bağışında bulunma isteğinden memnunuz. Bu konuda bilgisi olmayanların da bilgi sahibi olup, kan verenlerin arasına katılmasını umuyoruz. Aldığımız kanları hastanelerimize gönderiyoruz. Trafik kazası geçirenler, bebekler, kanser hastaları gibi birçok hastaya kan veriyoruz. Alınan kanların insan sağlığı açısından hem kişi hem hastalara çok faydası var. Kan bağışından bulunan bir insanın kalp krizi riski azalır, tansiyonunu düşürür ve vücudun daha düzenli kan pompalamasını sağlar. Daha çok hayatın kurtulabilmesi için vatandaşlarımıza kan bağışında bulunma çağrısında bulunuyoruz" dedi.



Kan bağışından bunan Şerif Karatay ise, bağışta bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti. - ŞIRNAK

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