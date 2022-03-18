Silopi'de yabancı uyruklu vatandaşlara 'Sosyal Uyum Projesi' semineri - Son Dakika
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Silopi'de yabancı uyruklu vatandaşlara 'Sosyal Uyum Projesi' semineri

18.03.2022 21:00

Silopi'de yabancı uyruklu vatandaşlara 'Sosyal Uyum Projesi' semineriŞIRNAK Şırnak'ın Silopi ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik "Sosyal Uyum Projesi" kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Silopi'de yabancı uyruklu vatandaşlara 'Sosyal Uyum Projesi' semineri

ŞIRNAK Şırnak'ın Silopi ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik "Sosyal Uyum Projesi" kapsamında bilgilendirme yapıldı.

İçişleri bakanlığı, Hayatboyu Genel Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında, Silopi ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşlar davet edilerek seminer verildi. İlçede ikamet eden 224 yabancı uyruklu vatandaşa sosyal uyum adına görseller izletilirken yer yer sorular sorularak cevap verildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, şu ana kadar 224 yabancı uyruklu vatandaşın sosyal uyum seminerine katıldığını belirtti. Eğitimlerin 8 saat olduğunu ifade eden Bilen, bu kapsamda çok faydalı geçtiğini söyledi.

Seminere Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, ilgili eğitmenler ve yabancı uyruklu vatandaşlar katıldı.

Silopi'de yabancı uyruklu vatandaşlara 'Sosyal Uyum Projesi' semineri
Silopi'de yabancı uyruklu vatandaşlara 'Sosyal Uyum Projesi' semineri
Silopi'de yabancı uyruklu vatandaşlara 'Sosyal Uyum Projesi' semineri

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500
ŞIRNAK'TA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İSTİHDAM KAPISI OLDU 3 AYDA 4 BİN 500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ ŞIRNAK'TA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İSTİHDAM KAPISI OLDU 3 AYDA 4 BİN 500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

milli eğitim bakanlığı, Şırnak, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Silopi'de yabancı uyruklu vatandaşlara 'Sosyal Uyum Projesi' semineri - Son Dakika


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