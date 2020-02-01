Silopi'de yağış ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak ulaşımda aksamaya neden oldu.

Akşam saatlerinde itibaren etkisini sürdüren yağış, ilçede yoğun olarak kullanılan Silopi Devlet Hastanesi yolunda su birikintilerine neden oldu.

Sürücüler su birikintileriyle dolu caddelerden geçerken zor anlar yaşadı.