Silopi'de yağış ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Silopi'de yağış ulaşımı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak ulaşımda aksamaya neden oldu.

Silopi'de yağış ulaşımı olumsuz etkiledi, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak ulaşımda aksamaya neden oldu.

Akşam saatlerinde itibaren etkisini sürdüren yağış, ilçede yoğun olarak kullanılan Silopi Devlet Hastanesi yolunda su birikintilerine neden oldu.

Sürücüler su birikintileriyle dolu caddelerden geçerken zor anlar yaşadı.

Devlet Hastanesi, Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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