Silopi'de yağış ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Silopi'de yağış ulaşımı olumsuz etkiledi
6 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak ulaşımda aksamaya neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:43 Kaynak: AA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak ulaşımda aksamaya neden oldu.
Akşam saatlerinde itibaren etkisini sürdüren yağış, ilçede yoğun olarak kullanılan Silopi Devlet Hastanesi yolunda su birikintilerine neden oldu.
Sürücüler su birikintileriyle dolu caddelerden geçerken zor anlar yaşadı.
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