Silopi'de yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika
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Silopi'de yetim çocuklara iftar verildi

21.04.2022 21:43
Silopi'de yetim çocuklara iftar verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Türk Kızılay Silopi Şubesi tarafından bir lokantada düzenlenen iftar programına 100 yetim çocuk ve yakınları katıldı.

Türk Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, burada yaptığı konuşmada, yetimlerin yanında olup yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını söyledi.

Destek veren hayırseverlere teşekkür eden Tatar, gönüllülerle birlikte çalışmalarını artıracaklarını ifade etti.

İftar sonrası Kaymakam Can Kazım Kuruca, iftar programına destek veren iş insanı Hüsnü Bilin'e plaket verdi.

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Şırnak, İftar, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silopi'de yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika


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